Zarco, fit to race GP Stiria, e sulla sanzione: “Servirebbero uomini veri per decidere”

Johann Zarco è stato dichiarato dai medici ‘fit to race’,ertanto potrà partecipare al Gran Premio di Stiria sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota francese del team Ducati Avintia, non ha preso parte alle prove libere di ieri, a causa dell’operazione allo scafoide fratturato nella caduta durante il GP di Austria della scorsa settimana.

Zarco potrà scendere in pista per il Gran Premio di Stiria

Zarco ha superato l’esame della Commissione medica del Motomondiale, che lo ha ritenuto ‘fit’. Nei confronti del francese permane la penalità inflitta dallo Steward Panel: partenza dalla pit-lane il giorno della gara. Il pilota francese ha espresso hai microfoni di Sky un commento molto forte sulla sanzione dovuta all’incidente con Morbidelli durante il GP di Austria: “Forse non c’era modo di evitare la sanzione, ma servirebbero uomini veri per decidere, ma purtroppo non ci sono: questi hanno paura e non sanno cosa fare”. “Potevo fare appello – ha ribadito Zarco -, provare a lottare, ma è meglio tenere la testa bassa e andare avanti. Il polso? Va meglio, girerò, ma non so se riuscirò a correre tutta la gara per intero”.

Le dichiarazioni di Morbidelli dopo la sanzione comminata a Zarco

“Rispetto la decisione degli steward – ha affermato Morbidelli-, io non ho voce in capitolo sull’entità della pena, ho solo dato la mia versione: loro fanno il loro lavoro, io penso al mio che è guidare”. Il pilota del team Petronas ha poi osservato: “L’incidente ormai è passato, non cerco rivincita o altro su Zarco, credo che lui abbia sbagliato, io ho fatto un commento troppo forte su di lui dopo l’incidente e mi sono scutato, ma è finita lì”. “Per il resto va bene – ha concluso Morbidelli: riesco a guidare, non ho troppo dolore, e credo che abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla scorsa gara anche se resta un circuito difficile per la Yamaha e mi aspetto una gara ancora più dura”.