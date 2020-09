MotoGP, dopo GP dell’Emilia Romagna potrebbe essere ufficializzato l’accordo tra il Team Petronas e Valentino Rossi

Ieri il sito Speedweek aveva diffuso la ‘doppia notizia’ di un possibile ritiro di Valentino Rossi e dell’ingresso nel Team Petronas di Andrea Dovizioso per la prossima stagione. Ma, puntuale è arrivata la smentita di una tale eventualità (di una trattativa con Desmo Dovi) direttamente dal numero uno del team malese, Razlan Razali, attraverso il suo profilo Facebook: “Mettiamo le cose in chiaro: non stiamo per nulla considerando Dovi in ottica 2021“.

MotoGP, dopo l’annuncio di Speedweek la replica del team Petronas

Come avevamo sottolineato nell’articolo di ieri, dal team Yamaha non era giunta nessuna conferma su quanto pubblicato da Speedweek, ossia dell’intensione di valentino Rossi di lasciare. E, inoltre, oggi è stata diffusa la nota del team Petronas che smentisce la possibilità di trattative in corso con Andrea Dovizioso.

Inoltre, oggi possiamo riferire che dalla Spagna viene sostenuta l’ipotesi secondo cui il team Petronas potrebbe annunciare proprio a Misano l’ingaggio del nove volte campione del mondo. Tra l’altro, sembrerebbe l’accordo sia per una sola stagione.

L’annuncio dovrebbe essere fatto al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna, quindi il secondo appuntamento sul tracciato di Misano previsto per il 20 settembre. Infine, come anticipato a suo tempo dalla casa dei tre diapason, il Dottore dovrebbe avere a disposizione il materiale ufficiale Yamaha e il sostegno diretto da parte della Casa, e portare con sé alcuni tecnici di sua fiducia.