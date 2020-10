Gran Premio di Aragon, MotoGp: gli orari e dove seguirlo

Gran Premio di Aragon



Il motomondiale scenderà in pista questa weekend sul circuito di Aragon, in Spagna. Dopo il successo di Danilo Petrucci a Le Mans, i piloti del campionato iridato si incontreranno nuovamente tra i cordoli questa domenica, per contendersi il titolo mondiale.

Il decimo appuntamento del campionato del mondo di motociclismo vedrà come grande assente Valentino Rossi, attualmente in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Chiamato a difendere la leadership del mondiale, è il rider francese del team Yamaha Petronas SRT Fabio Qartararo, che sul circuito di Alcañiz proverà ad allungare sugli inseguitori Joan Mir, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales.

Gli orari

Si comincia venerdì con le FP1 alle 9:55 e per terminare nel pomeriggio di domenica 18 ottobre con la gara alle 14:00.

Venerdì 16 ottobre FP1: 9:55 – 10:40 FP2: 14:10 – 14:55

Sabato 17 ottobre FP3: 9:55 – 10:40 FP4: 13:30 -14:00 Qualifiche Q1: 14:10 – 14:25 Qualifiche Q2: 14:35 – 14:50

Domenica 18 ottobre Gara: 14:00



Gran Premio di Aragon: dove vederlo in diretta TV e streaming

Come ogni Gp, il Gran Premio di Aragon verrà trasmesso in diretta sulle reti Sky e DAZN.

Prove libere, Qualifiche e gara verranno trasmesse sui canali Sky Sport MotoGp HD (canale 208 de decoder), Sky Sport Uno (canale 201), e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Sarà possibile seguire il Gran Premio del Motorland di Aragon anche su DAZN. Gara e qualifica verranno trasmessi anche in differita su TV8.

Palinsesto

Prove Libere Venerdì 16 ottobre ore 9:55 – FP1 in diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN Venerdì 16 ottobre ore 14:10 – FP2 in diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN Sabato 17 ottobre ore 9:55 – FP3 in diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN



Qualifiche Q1 Sabato 17 ottobre ore 14:10 diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN differita in chiaro su TV8 dalle 16:00 Q2 Sabato 17 ottobre ore 14:35 diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN differita in chiaro su TV8 dalle 16:00