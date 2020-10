Valentino Rossi positivo al Covid: Il campione di Tavullia salterà il gran premio di Aragon, in programma questo weekend. Lo annuncia Rossi sui suoi canali social alla vigilia del decimo appuntamento del Campionato del Mondo di Motociclismo.

Valentino Rossi positivo al Covid: l’annuncio sui social

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di pochi minuti fa riguardante la positività di Valentino Rossi al coronavirus, arrivata proprio dai canali social del nove volte campione del Mondo:

“Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo molto bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre – scrive Rossi -. Ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del test rapido PCR è stato negativo, proprio come quello che avevo fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo”.

Una situazione, questa, che complica anche il campionato del 9 volte iridato, alle prese con un periodo particolarmente negativo, nel quale i risultati in pista non hanno dato i frutti sperati, viste le cadute che hanno costretto il campione di Tavullia al ritiro nelle ultime tre gare.

“Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me… – prosegue Vale -. Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò i consigli del medico, e spero solo di guarire al più presto”, ha concluso Valentino nel suo lungo messaggio sui social.

Dopo Martin, anche Valentino Rossi positivo al Covid

Valentino Rossi positivo al Covid: è il secondo pilota del motomondiale, dopo Jorge Martin (pilota di Moto2), a dover saltare un gran premio per essere risultato positivo al virus.

Tanti gli atleti che in queste ore stanno facendo i conti con questo virus che: nei giorni scorsi anche il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, è stato isolato dopo l’esito del tampone che ha riscontrato la positività del fuoriclasse portoghese.

Dopo Marc Marquez, fuori per un infortunio, il campionato del Mondo MotoGp 2020 perde momentaneamente un altro importante pretendente alla lotta al titolo mondiale.