MotoGp: dove vedere la gara di Misano?In streaming o diretta tv?

Dove vedere il Gp di Misano? Questo weekend, dopo la tappa di Aragon, la MotoGp approda a Misano. Nell’ultima gara il pilota della Ducati Pecco Bagnaia ha trionfato riuscendo a raggiungere il secondo posto in classifica. Grazie al trionfo è riuscito ad avvicinarsi e riguadagnare un po’ di terreno sul numero uno Quartararo. Il francese è ancora lontano 53 punti. La classifica dice: F. Quartararo 214 punti, Pecco Bagnaia quota 161 e terzo il pilota del team Suzuki J. Mir a quota 157. Quello di domenica sarà un appuntamento che si preannuncia scoppiettante vista l’intenzione del ducatista di agguantare ulteriori punti per cercare di diventare il leader del mondiale. Ma l’impresa non sarà facile da portare a termine visto che il nizzese del team Yamaha farà di tutto per resistere agli attacchi dell’italiano.

Dove vedere il gp di Misano? In streaming o diretta tv? Sky o Tv8?

La prossima tappa del motomondiale verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGp e in streaming su DAZN e SkyGO. Qualifiche e gara sarà possibile vederle in chiaro e in differita su Tv8. Ecco il programma completo delle qualifiche e della corsa:

Venerdì 17 settembre

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 18 settembre

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 – Qualifiche

Domenica 19 settembre

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara