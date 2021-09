Dove vedere GP d’Italia F1: diretta TV e streaming

Monza riaccende i motori, dove vedere GP d’Italia F1 2021, tutte le opzioni in TV e sui canali streaming.

La Ferrari cerca il riscatto nel Gran Premio d’Italia a Monza, dove un grandissimo pubblico andrebbe in delirio in caso di grande risultato delle vetture di Maranello. Il duo Leclerc – Sainz cerca di accantonare le tantissime difficoltà di un ennesimo Campionato Mondiale di Formula 1 molto al di sotto delle aspettative. I ferraristi sono lontani in classifica e non hanno mai dato la sensazione di poter impensierire i piloti di Mercedes e Red Bull, ma si sa che a Monza spesso, le cose possono andare diversamente.

Già nel 2019 Charles Leclerc riuscì a disputare proprio nell’Autodromo di Monza una gara perfetta, e dopo aver lottato a lungo con Hamilton, a vincere il GP di casa. I tantissimi tifosi che accorerrano si aspettano che i due piloti del Cavallino lottino per ottenere almeno un podio che sarebbe già un grande risultato.

Dove vedere GP d’Italia F1: TV, streaming e orari

Dopo la tappa in Olanda si torna in pista a Monza nella giornata di venerdì 10 settembre con le prove libere 1 alle 14:30 e le qualifiche alle 18:00. Sabato 11 si partirà alle ore 12 con le prove libere 3, per proseguire con le qualifiche Sprint alle 16:30. L’appuntamento con la gara è fissato per domenica 12 alle ore 15:00.

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre sul sito della FIA sarà possibile seguire LIVE qualifiche e gara con la diretta testuale.