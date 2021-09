GP Olanda, i piloti Ferrari: “Bello correre su una pista nuova”

GP Olanda | C’è molta curiosità intorno alla pista di Zandvoort dove si correrà questo weekend dopo trentasei anni di pausa. E’ un tracciato lungo 4.259 metri, costruito quasi sulla spiaggia e caratterizzato da variazioni altimetriche che lo rendono unico. Negli ultimi anni ha subito due modifiche importanti: le curve 3 e 14 sono state sopraelevate fino a 19 gradi di pendenza. Ieri, nella conferenza stampa FIA i due piloti Ferrari sono stati tra i primi a parlare e hanno espresso tutto il loro entusiasmo per questa pista. Zandvoort potrebbe, infatti, riservare delle sorprese per la Ferrari e sulla carta sembra essere più congeniale alla SF21 rispetto alla pista di Spa.

GP Olanda, Leclerc: “Mi aspetto un weekend interessante…”



Charles Leclerc ha ricordato le sue precedenti esperienze in questo circuito nelle categorie minori. A partire dalle conoscenze acquisite in quelle circostanze, il pilota monegasco ritiene che la pista sia molto veloce però al tempo stesso ostica dal momento che non permette il minimo errore.

Di seguito le sue parole:

“La mia unica esperienza qui risale al 2015 nel campionato europeo di Formula 3 e quello che porto con me di quell’esperienza è una pista veloce, stretta, che non perdona gli errori e sulla quale le barriere sono sempre molto vicine: insomma un cocktail che uno che ama molto i circuiti cittadini come me non può che apprezzare”.

Per quanto riguarda le caratteristiche della pista e la competitività delle monoposto Ferrari su questo circuito, Leclerc è sembrato abbastanza fiducioso, anche se prudente:

“Parlare di prestazioni è molto difficile senza aver nemmeno effettuato un giro della pista a piedi: credo però che le caratteristiche della pista dovrebbero sposarsi bene con la nostra vettura. Mi aspetto un weekend interessante, ma attendiamo di vedere come andranno le cose in pista. Sulla curva parabolica 3 potrebbe essere possibile percorrere più di una traiettoria e questo potrebbe aprire qualche scenario imprevisto”.

GP Olanda, Sainz: “E’ un tracciato divertente”

Anche Carlos ha ripercorso i suoi trascorsi su questa pista e ha espresso le sue aspettative sul Gp. Ecco che cosa ha dichiarato in conferenza stampa:

“Ci ho corso diverse volte tra il 2010 e il 2012 ottenendo due vittorie e un podio. E’ un tracciato divertente, anche se nel frattempo è stato radicalmente modificato. L’aggiunta di due curve sopraelevate dovrebbe far aumentare lo spettacolo e il divertimento, per cui non vedo l’ora di salire in macchina e scoprirlo”.