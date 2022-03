MotoGp: dove vedere il Gp di Indonesia in diretta tv e streaming? Sky, Dazn o Tv8? Il progrmma completo

Motomondiale: dove vedere il Gp di Indonesia. L’attesa per i fan della MotoGp è terminata. Dopo una settimana di pausa il motomondiale torna su un circuito piuttosto insolito totalmente rinnovato. La prossima tappa, infatti, si correrà sul circuito di Mandalika. Erano 25 anni che la classe regina non mordeva l’asfalto dello Stato del Sud-Est asiatico. Una sorpresa nella sorpresa visto che, oltre ogni aspettativa, l’attuale leader della classifica è Enea Bastianini. Il riminese cercherà sicuramente di bissare l’exploit della scorsa volta, ma troverà ad attenderlo una folta schiera di rivali: Bagnaia, Marc Marquez e l’attuale Campione del Mondo Fabio Quartararo, giusto per citarne alcuni.

Dove vedere il Gp di Indonesia in diretta tv e streaming? Sky, Dazn diretta in chiaro Tv8?

La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia su Sky che su Dazn. Gli abbonati potranno sintonizzarsi sui canali SkySport MotGp (canale 208) e SkySport Uno (canale 201). Inoltre vi sarà la possibilità di seguirla in differita e in chiaro su Tv8.

Il programma completo

Venerdì 18 marzo



FP1 Moto3: 2:00-2:40

FP1 Moto2: 2:55-3:35

FP1 MotoGP: 3:50-4:35

FP2 Moto3: 6:15-6:55

FP2 Moto2: 7:10-7:50

FP2 MotoGP: 8:05-8:50

Sabato 19 marzo

FP3 Moto3: 2:00-2:40 FP3 Moto2: 2:55-3:35 FP3 MotoGP: 3:50-4:35 Qualifiche Moto3: 5:35-5:50 Qualifiche Moto2: 6:30-7:10 FP4 MotoGP: 7:25-7:55 Qualifiche MotoGP: 8:05-8:45 Domenica 20 marzo Warm-Up Moto3: 3:00-3:10 Warm-Up Moto2: 3:20-3:30 Warm-Up MotoGP: 3:40-4:00

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:20

Gara MotoGp: 8:00