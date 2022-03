Moto GP, dove vedere GP Qatar 2022: diretta TV e streaming

Riparte il Campionato del Mondo di Moto GP, ecco dove vedere il GP Qatar 2022 in diretta TV e streaming.

La classe regina del motociclismo riapre i battenti e sarà una stagione molto significativa. Al via non ci sarà infatti Valentino Rossi, il campionissimo di Tavullia ha infatti deciso di appendere casco e guanti al chiodo dopo le ultime stagioni non proprio brillanti. Per lui una nuova avventura nel GT World Challenge Europe e tante partite della sua Inter da seguire.

Sarà caccia al Campione del Mondo Quartararo, per un campionato che si prospetta incerto ed equilibrato. I nostri colori saranno egregiamente rappresentati con 7 piloti al via: Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso, Luca Marini, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Soprattutto Bagnaia e Dovizioso potrebbero regalare vittorie e -perchè no- lottare per il titolo.

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su DAZN (attiva ora a 29,99€/mese e disdici quando vuoi) e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.

Moto GP, dove vedere GP Qatar 2022: il programma completo

Di seguito gli orari del primo week-end di gare in Moto GP

Venerdì 4 marzo

11:40 – Prove libere 1

16:00 – Prove libere 2

Sabato 5 marzo

11:15 – Prove libere 3

15:20 – Prove libere 4

16:00 – Qualifiche

Domenica 6 marzo

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara