Consigli Fantacalcio 28° giornata, occhio ai portieri da schierare

Vediamo quali potrebbero essere i Consigli Fantacalcio 28° giornata. Alcuni match sono molto interessanti e potrebbero portare ai giocatori molti bonus.

Occhio a chi schierare tra i pali soprattutto in quelle leghe che prevedono un bonus per il clean sheet. Assolute certezza per questa giornata sono Samir Handanovic e Wojtek Szczesny, Inter e Juventus sono attese da scontri casalinghi contro Salernitana e Spezia e appare molto difficile che le due compagini in lotta per la salvezza possa segnare. Una sorpresa per questa giornata potrebbe essere Silvestri dell’Udinese che contro la Sampdoria potrebbe riuscire a tenere inviolata la porta.

Per quanto riguarda gli attaccanti consigliamo di schierare quelli di Juventus e Inter per lo stesso motivo detto sopra e nonostante l’impegno della Coppa Italia. E’ da schierare Joao Pedro del Cagliari che potrebbe tornare al gol dopo un periodo di astinenza contro la Lazio di Sarri, sempre un pò a disagio in trasferta. Probabili sorprese potrebbero essere Mattia Destro e Okereke che consigliamo di schierare.

Consigli Fantacalcio 28° giornata: chi schierare e chi no

Ecco una lista di calciatori che potrebbero portare bonus:

– Pereyra e Beto (Udinese)

– Joao Pedro (Cagliari)

-Hefti e Destro (Genoa)

-Hickey (Bologna)

-Lazovic (Verona)

-Okereke (Venezia)

-Cuadrado (Juventus)

Ecco una lista di calciatori da evitare di schierare:

-Smalling (Roma)

-Hysaj e Patric (Lazio)

-Luperto (Empoli)

-R.Rodriguez (Torino)

-Dragowski (Fiorentina)

-Chiriches (Sassuolo)

-Gyasi (Spezia)

-Kalulu (Milan)