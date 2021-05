Sky o Tv8? Dove vedere F1 Gp Monaco 2021: streaming e diretta tv

Dove vedere il Gp di Monaco 2021, diretta tv Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti che trasmettono la F1.

F1 Gp di Monaco 2021, quinto appuntamento stagionale. Uno dei circuiti storici del calendario di Formula Uno vedrà, ancora una volta, rinnovarsi la sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la vittoria della gara. Attenzione però a Charles Leclerc che correrà il suo Gran Premio di casa, pista che conosce come le sue tasche. I circuiti cittadini sono i preferiti dal monegasco che da quando corre in F1 non è mai stato fortunato a Montecarlo. Attenzione anche a Daniel Ricciardo, che dopo la buona prova in Spagna proverà a riconfermarsi nella pista dove ha ottenuto più punti da quando guida in F1. Per Carlos Sainz invece, il gp di Montecarlo è un buon banco di prova per dimostrare di meritare il volante della scuderia di Maranello.

F1 Gp Monaco 2021, il programma completo del weekend

Giovedì 20 maggio

Prove Libere 1 – ore 11:30-12:30

Prove Libere 2 – ore 15:00-16:00

Sabato 22 maggio

Prove Libere 3 – ore 12:00-13:00

Qualifiche – ore 15:00-16:00

Domenica 23 maggio

Gara – ore 15:00

Dove vedere il Gp di Monaco di F1: Sky o Tv8

Dove vedere il Gp di Monaco 2021, diretta tv su Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Uno (canale 201 telecomando Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207 telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il gran premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. Il Gran Premio di Montecarlo sarà visibile in diretta in chiaro su Tv8 alle ore 15, sia per quanto riguarda la qualifica che la gara.