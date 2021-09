GP Russia, Sainz: “E’ stato un buon venerdì per noi”

GP Russia |

Si sono concluse le prime due sessioni di prove libere per il gran premio di Russia che si disputerà domenica a Sochi. Valtteri Bottas su Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le libere seguito dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Anche le Ferrari hanno mostrato di avere un discreto passo su questo tracciato. Nelle FP1 Charles Leclerc ha conquistato il quarto tempo, mentre il suo compagno di squadra Carlos Sainz ha fatto segnare il settimo tempo. Invece, nelle FP2 Sainz ha ottenuto il settimo tempo con 1’34″678 e Leclerc il decimo con 1’34″925. Domenica, però, il pilota monegasco partirà in fondo alla griglia a causa del cambio di power unit. Le Rosse sembrano abbastanza a loro agio a Sochi, ma la possibile pioggia prevista per domani potrebbe riservare qualche sorpresa.

Positive Friday in general. This track suits us better and the balance felt decent from FP1. We still have work to do, especially with the graining we’re suffering on the longer runs. Things could change rapidly if the rain comes tomorrow

