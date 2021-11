GP Messico, Leclerc: “Il terzo posto nei costruttori è possibile”

Il GP Messico entrerà nel vivo tra poco con la prima sessione di prove libere che si disputerà presso l’Autodromo “Hermanos Rodriguez”. Il circuito di Città del Messico sembra essere congeniale alle monoposto di casa Ferrari e ci si aspetta una buona performance da parte di entrambi i piloti. Intanto però Charles Leclerc e Carlos Sainz, ieri, in conferenza stampa hanno parlato proprio delle loro aspettative su questa gara e in generale della possibilità di sottrarre alla McLaren l’ambito terzo posto nel campionato costruttori. La lotta per il terzo posto è ancora apertissima e promette di regalare spettacolo. La scuderia di Maranello è, infatti, a tre punti e mezzo dalla scuderia inglese e salire sul gradino più basso del podio mondiale sembra essere un obiettivo abbastanza realistico.

GP Messico, Leclerc: “Sulla carta è una buona pista per noi…”



Ecco che cosa ha detto Charles Leclerc in conferenza stampa ieri a proposito della pista.

“Veniamo da buone gare, Austin è andata molto bene nonostante fosse una pista difficile per noi. Questo sulla carta dovrebbe essere un circuito migliore per noi rispetto ad Austin, ma è anche vero che a volte abbiamo avuto sorprese belle o brutte rispetto a ciò che ci aspettavamo. La Mercedes e la Red Bull sono molto distanti, dobbiamo essere realisti”.

L’obiettivo è il terzo posto e la rivale diretta è la McLaren che sembra più battibile di qualche mese fa. Charles ha continuato:

“Stiamo andando nella giusta direzione. Siamo molto vicini alla McLaren in classifica e dobbiamo dire che loro sono molto forti e e costanti per tutta la stagione, partendo bene sin dall’inizio. Noi spingiamo forte e pensiamo di poter arrivare terzi”.

Poi, Leclerc ha espresso la sua opinione sulla pista:

“La pista mi piace, corriamo in altura e servirà più carico verticale. Questo aspetto potrebbe aiutarci dal momento che la nostra vettura si è comportata sempre bene su circuiti ad alto carico”.

Sainz: “Con la McLaren una bella battaglia”

Anche Carlos Sainz condivide le aspettative positive su questa pista del suo compagno di squadra. Il pilota spagnolo si è concentrato in conferenza stampa sull’obiettivo di battere le McLaren nei costruttori. Ecco le sue parole:

“Questa gara sarà una buona opportunità per attaccarli. Loro sono in vantaggio in classifica, ma nelle ultime gare eravamo più veloci noi. Loro sono andati meglio in Russia, noi in Turchia e ad Austin, se qualcuno farà un errore l’altro gli passerà davanti. E’ una bella battaglia, penso che possiamo vincerla, ma non saprei dire chi è favorito“.

Appuntamento a domani con le qualifiche alle ore 21.00 e domenica con la gare alle ore 20.00 sul canale 207 Sky Sport F1 HD.