F1, il punto sulla Ferrari: ecco le parole del team principal Mattia Binotto

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato nella terza e ultima giornata di test in Bahrain. C’è ottimismo in casa Ferrari, al di là dei risultati e dei tempi che il team di Maranello ha raccolto nei test di Barcellona e Sakhir. C’è ottimismo, tanto, nelle parole del team principal Mattia Binotto, e questo vale parecchio a pochi giorni dal via del Mondiale. Ecco di seguito le sue parole.

Le parole di Mattia Binotto

IL VALORE DEGLI AVVERSARI – «Siamo consapevoli del valore degli avversari. Sono forti e lo stanno dimostrando anche oggi. Dicono che siamo favoriti, ma non è così. Lo sono i campioni dello scorso anno. La Red Bull oggi ha portato degli sviluppi e dimostrato di essere forte. La concorrenza sarà forte. Ci sono sorrisi, anche dei nostri piloti per una macchina che si può portare al limite. E’ una buona base».

IL MONDIALE –«Difficile giudicare al momento, ma posso dire che ci saranno tre team vicini. Loro i favoriti, noi gli outsider».

LE PANCE DEGLI ALTRI E MERCEDES – «Le pance degli altri? Le abbiamo provate tutte le soluzioni – spiega Binotto – e abbiamo fatto delle scelte consapevoli, che per noi erano le migliori. Oggi ci sono della macchine diverse e non me l’aspettavo. Questo però è anche bello per lo spettacolo. Binotto fa anche capire che le soluzioni scelte dalla Mercedes per lui non rispecchiano lo spirito dell’attuale regolamento».

LA COMPETIVITA’ – «Siamo più pronti a batterci rispetto allo scorso anno. Abbiamo sempre detto che il 2022 era un’opportunità. Oggi siamo in cima, ma poi va spiegata e raccontata questa giornata, con le gomme e le prestazioni degli altri. Ma non siamo lontani. Serviranno 3-4 gare per capire il potenziale di tutti e quello del prossimo weekend non sarà un bilancio definitivo».

LA STRADA E’ LUNGA – «La strada sarà lunga e non conterà solo il punto di partenza, ma tutto lo sviluppo. Però la premessa di una gara spettacolare c’è».

GESTIONE GOMME IN BARAIN – «In Bahrain la gestione del posteriore è un tema, anche per le temperature. E lo sarà anche quest’anno. Le gomme sono buone, ma il tema della gestione resta».