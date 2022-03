F1, Haas pensa a Giovinazzi per sostituire Mazepin: gli scenari

Dopo la rescissione del contratto con Nikita Mazepin, la scuderia americana deve decidere con chi sostituire il pilota russo. In ballo ci sono due nomi: Pietro Fittipaldi e Antonio Giovinazzi, sebbene qualcuno abbia voluto affiancarlo anche quello di Oscar Piastri. Ecco di seguito gli scenari.

Gli scenari in Haas dopo la rottura con Mazepin

Dopo la rottura con Nikita Mazepin, la Haas ha cominciato a parlare con la Ferrari, per riportare Antonio Giovinazzi in Formula 1. Da quanto è stato rivelato da Motorsport.com, Pietro Fittipaldi, oltre a essere il pilota di riserva, potrebbe giocarsi un ruolo al breve. Ovvero? Il pilota brasiliano, avrebbe un accordo per disputare due Gran Premi nella stagione 2022, portando un piccolo budget. Successivamente, dopo aver disputato i test in Bahrain e i primi due Gran Premi della stagione, lascerebbe il posto a Giovinazzi che diventerebbe il pilota titolare a tutti gli effetti. In questo scenario, il pilota italiano rischierebbe di debuttare in Australia senza essere mai salito sulla VF-22. A meno che non gli venga concessa la possibilità di effettuare una mezza giornata durante i test in Bahrain. Antonio, fra l’altro, può liberarsi dal contratto in Formua E con Penske senza penali perché nell’accordo era stata aggiunta una clausola rescissoria se ci fosse stata una chiamata dalla F1 abilmente introdotta dal manager, Enrico Zanarini.