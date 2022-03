F1, Charles Leclerc rivela gli obiettivi: “Bastano solamente cinque vittorie”

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione della Formula 1. Tutti gli occhi sono puntati sulla Ferrari, considerata da molti la rivelazione di questo mondiale. La F1-75, la nuova monoposto della Rossa, ha riacceso la speranza nei tifosi e non solo. Charles Leclerc, pilota 24enne, in una recente intervista a Canal+ ha rivelato quali sono gli obiettivi per questa stagione, non nascondendo la sua ambizione per il titolo finale. C’è ottimismo nell’aria.

Leclerc: “Bisogna essere costanti”

Il monegasco detta la linea: “Il mio target? Cinque vittorie – ha spiegato il pilota di casa Ferrari– sarebbero un risultato fantastico. Credo che, se fossimo in grado di essere costanti per tutta la stagione, allora cinque primi posti potrebbero anche bastare per portare a casa il titolo”. Vedendo i precedenti in F1, non è difficile ipotizzare una vittoria con solamente 5 gare vinte, basti pensare al primo mondiale di Hamilton, a Button o le due annate vinte da Vettel.

Leclerc ha poi continuato durante l’intervista: “Gli ultimi due anni sono stati molto complicati, anche per via del fatto che la pressione sulla Ferrari è sempre molto alta. Tuttavia, abbiamo reagito bene come team e penso che ci sia stato il modo di programmare bene la base tecnica per i nuovi regolamenti. I test in Bahrain saranno fondamentali per prepararci al meglio per la prima gara della stagione”. Calma è la parola chiave: “Dobbiamo restare cauti perché non sappiamo ancora dove ci troviamo rispetto ai nostri avversari, ma siamo molto motivati e abbiamo grande voglia di tornare a battagliare al vertice del gruppo”.

Attenzione a non ripetere gli errori passati: “Nel 2019 pensavamo di avere un ottimo passo dopo le prime prove di Barcellona. Ma, poi, la Mercedes ha portato degli aggiornamenti e abbiamo capito di essere molto più lontani di quanto avessimo immaginato”.