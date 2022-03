Orari F1 dove vedere GP Bahrain: streaming e diretta TV Sky, Now e TV8

Torna il Campionato Mondiale di F1, ecco tutti gli orari per seguire il GP Bahrain 2022. Dopo l’incredibile epilogo della scorsa stagione con Verstappen Campione del Mondo e Lewis Hamilton beffato all’ultima gara, si torna a correre. Nuovi regolamenti e nuove vetture potrebbero aver rimescolato i valori in campo e aumentato lo spettacolo. Anche se i più forti sembrano ancora i due duellanti del 2021.

I test invernali hanno detto che la Ferrari sembra molto cresciuta e potrebbe essere un terzo incomodo ingombrante. Leclerc e Sainz sono soddisfatti e vogliono vendere cara la pelle.

Sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti del fine settimana in Bahrain su Sky Sport F1 in diretta TV e su NOW in streaming.

Venerdi 18 marzo

Prove Libere 1: ore 13 – 14