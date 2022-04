F1, Binotto: «Sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci nei prossimi mesi». Ecco i dettagli

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato della lotta contro la Red Bull, in particolare tra Charles Leclerc e Max Verstappen, e delle prossime mosse della Rossa. Inoltre, Binotto ha evidenziato come gli sviluppi, mai come quest’anno, giocheranno un ruolo chiave negli equilibri all’interno dello schieramento di partenza. Ecco di seguito le sue parole.

Binotto e l’importanza degli sviluppi da portare: le parole del team principal

Secondo il Team Principal della Rossa, i sogni di vincere il mondiale di Charles Leclerc e Carlos Sainz dipenderanno strettamente dal modo in cui la squadra farà progredire le performance della vettura nella seconda parte di stagione. Ecco le sue parole:

«Sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci nei prossimi mesi. Gli sviluppi saranno la chiave principale nella seconda parte del campionato. Siamo pronti a combattere in ogni gara per mantenere questo livello di prestazioni, anche se crediamo che i campioni del mondo sono ancora i favoriti per la conquista di entrambi i titolo»