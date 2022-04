F1, ordine arrivo e come cambia la classifica piloti dopo la Sprint Race del GP Imola

La prima Sprint Race della stagione, ovvero quella del GP Imola (Emilia-Romagna) va alla Red Bull di Max Verstappen che rimonta nel finale Charles Leclerc. Terzo posto per Sergio Perez che guadagna ben quattro posizioni, rispetto alla qualifica di ieri, e quarta posizione per un grandissimo Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari è stato l’uomo della Sprint race con una grande rimonta e ben 6 posizioni guadagnate, dopo l’incidente e la decima posizione nelle qualifiche. Ecco di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna e come cambia la classifica piloti dopo i punti assegnati.

F1, ordine d’arrivo Sprint Race GP Imola 2022

Ecco l’ordine d’arrivo della Sprint Race del Gran Premio d’Imola 2022:

Max Verstappen (Red Bull) – 8 pt. Charles Leclerc (Ferrari) – 7 pt. Sergio Perez (Red Bull) – 6 pt. Carlos Sainz (Ferrari) – 5 pt. Lando Norris (McLaren) – 4 pt. Daniel Ricciardo (McLaren) – 3 pt. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 2 pt. Kevin Magnussen (Haas) – 1 pt. Fernando Alonso (Alpine) – 0 pt. Mick Schumacher (Haas) – // George Russell (Mercedes) – // Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – // Sebastian Vettel (Aston Martin) – // Lewis Hamilton (Mercedes) – // Lance Stroll (Aston Martin) – // Esteban Ocon (Alpine) – // Pierre Gasly (AlphaTauri) – // Alexander Albon (Williams) – // Nicolas Latifi (Williams) – // Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – DNF

Classifica piloti 2022 aggiornata dopo la Sprint Race GP Imola

Ecco di seguito la classifica piloti del mondiale di Formula 1 aggiornata dopo la prima Sprint Race della stagione:

Leclerc – 78 pts Sainz – 38 pts Russell – 37 pts Perez – 36 pts Verstappen – 33 pts Hamilton – 28 pts Ocon – 20 pts Norris – 20 pts Bottas – 14 pts Magnussen – 12 pts Ricciardo – 11 pts Gasly – 6 pts Tsunoda – 4 pts Alonso – 2 pts Zhou – 1 pt Albon – 1 pt Schumacher – 0 pt Stroll – 0 pt Latifi – 0 pt Vettel – 0 pt Hulkenberg – 0 pt