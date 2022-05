F1, brutto incidente a Monaco per Mick Schumacher: auto spezzata in due – VIDEO

In questo Gran Premio di Monaco sta succedendo di tutto e soprattutto in condizioni di gara difficilissime. Dopo la partenza ritardata per più di un ora a causa della fitta pioggia e delle condizioni della pista impraticabile, è arrivata un altra bandiera rossa. La causa? Un bruttissimo incidente di Mick Schumacher nel corso del 27esimo giro del Gp di Monaco. Ecco di seguito il racconto dell’incidente e le condizioni del giovane pilota tedesco.

Brutto incidente Schumacher: auto spezzata in due e le condizioni di Mick

La pioggia ha reso la pista di Monaco assai complicata e a pagarne le spese è il pilota della Haas, Mick Schumacher. Tutto è accaduto in occasione del 27esimo giro con una prima immagine da paura, che ha preoccupato tutti i presenti e tutti gli appassionati di F1, con la Haas di Mick Schumacher distrutta a muro e spezzata in due (come a Jeddah). Grande apprensione fino a quando il pilota tedesco ha tranquillizzato tutti con la sua voce: “Tutto ok…Non so cosa sia accaduto…”. Poco dopo è stato inquadrato visibilmente scosso e piegato in due, alle prese con alcuni momenti di riflessione legati alla paura di quanto accaduto. Un sospiro di sollievo dunque per tutti, perché a giudicare dalle condizioni della sua Haas le cose potevano andare molto peggio per lui, con il rischio di conseguenze gravissime. Ecco di seguito il VIDEO: