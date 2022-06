GP Canada F1, Leclerc Ferrari sostituita centralina. Si parte con penalità

Leclerc Ferrari, GP Canada: il pilota sostituisce la centralina, 10 posizioni di penalità in griglia. Per il pilota della Ferrari cambio del motore dopo i problemi di affidabilità in Azerbaijan, ma soprattutto la sostituzione della centralina che comporta una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza a Montreal. In questa pagina tutti i dettagli sulla penalizzazione inflitta al pilota della Ferrari (il GP Canada si può vedere in diretta tv e streaming).

Leclerc Ferrari, 10 punti di penalità per sostituzione

La decisione era nell’aria e ora è diventata certezza: Charles Leclerc, dopo i problemi di affidabilità che hanno imposto il ritiro nella gara di Baku, non solo ha sostituito il motore della sua Ferrari F1-75 con la terza unità, ma soprattutto la centralina. Per questo motivo sconterà 10 posizioni di penalità nella griglia di partenza del Gran Premio del Canada che scatterà domani alle 20 italiane.

La scelta della Ferrari è arrivata dopo il venerdì a Montreal, con il pilota monegasco sceso in pista al “Gilles Villeneuve” con il nuovo motore e provando un tipo di lavoro nelle libere che aveva fatto presagire ulteriori modifiche. Il team fino all’ultimo ha preferito verificare l’andamento della monoposto e poi, una volta raccolti i dati, ha verosimilmente effettuato un briefing con il pilota per prendere la decisione. Resta da capire se verrà sostituito anche il turbo.