Leclerc dopo il ritiro: «Se perderò il campionato per 32 punti saprò da dove vengono…»

Charles Leclerc dopo il Gran Premio di Francia ha portato a casa il terzo zero stagionale e vede scivolare sempre di più il Mondiale piloti. Infatti, Max Verstappen si porta a 233 punti in cima al mondiale piloti, davanti al pilota monegasco della Ferrari che ne ha 170 (+63). Ecco di seguito le parole di Leclerc, subito dopo il ritiro, ai microfoni di Mara Sangiorgio a Sky Sport.

Le parole di Leclerc dopo il Gran Premio di Francia

Ecco le parole di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel Gran Premio di Francia a causa di un incidente contro le barriere dopo un testacoda:

«Non posso permettermi di fare questi errori. Non serve a nulla essere in alto e lottare per il Mondiale se poi succede questo. Se perderò il campionato per 32 punti, dopo l’errore a Imola e qui in Francia, saprò da dove vengono. Vedremo a fine anno, ma così non va. Spingevo perché la sosta era vicina, ma anche gli altri piloti spingevano. Colpa tutta mia».