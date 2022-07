F1, GP Francia: Leclerc a muro e mondiale compromesso – VIDEO

La F1 si trova in Francia sul circuito Paul Ricard a Le Castellet per la dodicesima tappa del Mondiale 2022. Mondiale che ha preso una svolta, forse, decisiva al diciottesimo giro con il ritiro di Charles Leclerc. Il pilota Ferrari è andato in testacoda e poi sulle barriere nel momento in cui ha spinto un po’ di più per avere un gap sufficiente per fare il pit-stop e rimanere davanti a Max Verstappen. Un ritiro pesante che compromette la sua lotta con Verstappen per il mondiale piloti. Ecco di seguito il video dell’incidente e la classifica dopo la safety car.

Leclerc va in testacoda e poi sulle barriere: ritiro per il monegasco

Ecco il video del momento in cui Charles Leclerc perde la sua monoposto e va a finire sulle barriere durante il diciottesimo giro del Gran Premio di Francia:

La classifica al ventesimo giro

Verstappen Hamilton Perez Russell Alonso Norris Ricciardo Sainz Ocon Stroll Albon Vettel Gasly Latifi Bottas Zhou Magnussen Schumacher Leclerc DNF Tsunoda DNF