Binotto: “È la terza gara di fila che non siamo veloci”

Il dominio RedBull delle ultime gare e la Mercedes in netta ripresa, iniziano a far preoccupare seriamente Mattia Binotto. Se nella classifica costruttori del mondiale il team di Christian Horner è oramai irraggiungibile, la Ferrari deve guardarsi bene dalla squadra di Toto Wolff che si è portata a soli 30 punti di distanza. Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport ha commentato l’attuale situazione del mondiale di F1: “Il distacco in classifica? C’erano tanti punti anche prima, dunque la situazione è invariata. Noi dobbiamo correggere questo fine di stagione per trovare risultati buoni e la forma persa in Ungheria”.

Binotto preoccupato dalle prestazioni Ferrari

Il team principal del Cavallino Rampante non è soddisfatto delle ultime uscite della squadra di Maranello. A parte i singoli episodi (vedi l’erroraccio della gomma dimenticata nella sosta di Sainz – ndr), Binotto ha svelato le sue preoccupazioni: “Non siamo soddisfatti, così come non lo eravamo in Ungheria e in Belgio. La prima preoccupazione è che non eravamo veloci abbastanza: è già qualche gara che si verifica questa situazione, dobbiamo concentrarci e capire come mai siamo lenti. Quando uno è in affanno sul ritmo è naturale che i risultati non siano all’altezza delle aspettative. È la terza gara di fila che non siamo veloci, questo è quello che dobbiamo approfondire”.