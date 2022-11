Arthur Leclerc in F2 con il team DAMS

Arthur Leclerc è il nuovo pilota del Team Dams. Nel 2023 il fratello minore di Charles passerà in Formula 2, dopo aver trascorso le ultime due stagioni in F3 con la scuderia Prema. Ad annunciarlo è Charles Pic, ex pilota di F1 e attuale proprietario del team francese, in un comunicato stampa: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Arthur in DAMS nel 2023. Nel corso della sua carriera ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale e ha dimostrato di essere in grado di vincere”.

Futuro in Ferrari anche per Arthur Leclerc?

Il fratello di Charles Leclerc nel 2020 è entrato nella Ferrari Driver Academy, diventando a tutti gli effetti un membro della famiglia di Maranello. Fino a oggi i suoi risultati in pista sono stati buoni ma non esaltanti. Nelle due stagioni in Formula 2 ha chiuso con un decimo e un sesto posto nella generale, conquistando tre vittorie totali. Al palmares del giovane monegasco va aggiunto anche il trionfo nella Formula Regional Asia. Il confronto tra i fratelli però è tutto a favore del pilota della rossa, infatti Arthur ha 22 anni e alla sua età, Charles già guidava una monoposto in Formula 1. Ad ogni modo è ancora troppo presto parlare di un possibile approdo in Ferrari da parte del nuovo pilota del Team Dams.