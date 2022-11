Ferrari: smentita sul licenziamento di Binotto

La Ferrari tramite un comunicato ha smentito le voci relative al licenziamento di Mattia Binotto. La scuderia di Maranello ha affidato a Twitter la risposta alla possibilità di un cambio del team principal: “In relazione alle speculazioni relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento”.

Ferrari avanti con Binotto?

Le dichiarazioni di qualche settimana fa di Benedetto Vigna sono state abbastanza chiare. L’ad ha esplicitamente dichiarato di non essere soddisfatto dei risultati raggiunti dalla rossa in questo campionato del mondo. La posizione di Mattia Binotto è parsa sempre in bilico durante tutta la stagione, per svariati motivi. In primis va considerato che se da un lato il Cavallino Rampante è tornato in alcune occasioni sul primo gradino del podio, dall’altra parte il divario dalla Red Bull è abissale. A questo va aggiunto anche il ritorno della Mercedes che dopo la doppietta in Brasile, potrebbe soffiare anche il secondo posto nella classifica del mondiale costruttori. Infine ci sono altri fattori da prendere in seria considerazione: le scelte sbagliate di strategia; gli errori al box che potrebbero derivare da una disorganizzazione gestionale più alta; il rapporto altalenante tra Charles Leclerc e l’attuale team principal.

Ad ogni modo Mattia Binotto sembra momentaneamente salvo ma il suo posto è sempre più minacciato da Frédéric Vasseur.