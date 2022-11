Ferrari dichiarazioni di Binotto a Yas Marina team principal in conferenza. Risponde ai microfoni concentrandosi sulle voci che continuano a circolare riguardo il suo futuro. Inoltre, puntualizza la situazione sull’ipotesi della sostituzione con Vasseur, del tutto infondata: “Tutte infondate, ma ce ne sono sempre attorno alla Ferrari per la grande attenzione che suscita il team. Se resto? Non sta a me dirlo, ma sono tranquillo“.

Ferrari dichiarazioni Binotto: “Non resta che concentrarsi sul futuro”

A Yas Marina team principal Mattia Binotto esprime la sua opinione riguardo il futuro in Ferrari, afferma: “I rumors sono legati anche all’attenzione che c’è sulla Ferrari. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete in cui abbiamo sottolineato che erano del tutto infondati. Ripeto, quando si è alla Ferrari le voci sono inevitabili per la grande attenzione che c’è attorno al team. Ora non resta che concentrarci sul futuro, la cosa più importante è non distrarci“.

“Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati a essere competitivi”

Mattia Binotto, prosegue: “Sono tranquillo. Se sarò il team principal della Ferrari nel 2023? Non sta a me decidere, ma sono sereno. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati a essere competitivi. I risultati dimostrano che il team ha lavorato bene ed è capace di ottenere risultati. Siamo uniti, ci sono dei punti deboli ma siamo tutti concentrati per crescere. Il team è stato eccezionale per la qualifica, mentre dobbiamo migliorare in gara. Sono tranquillo e concentrato su quello che dobbiamo fare“.