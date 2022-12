Helmut Marko snobba Leclerc: “Hamilton tornerà a vincere”

La bocciatura per Charles Leclerc non arriva da una persona qualsiasi ma dal superconsulente della Red Bull, Helmut Marko. In un’intervista rilasciata a SportBild, l’ex pilota di Formula 1 ha fornito la sua previsione sulla prossima stagione e il suo resoconto non farà felici i tifosi della Ferrari. Secondo Helmut Marko a contendere il titolo iridato a Max Verstappen e alla Red Bull non saranno Charles Leclerc e la Rossa di Maranello bensì Lewis Hamilton e la Mercedes.

Helmut Marko non si fida di Hamilton e della Mercedes

L’esperto austriaco ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda il futuro del circus. Max Verstappen sarà sempre un gradino sopra gli altri ma ad insidiare il suo trono ci sarà un Lewis Hamilton molto più agguerrito e con tanta fame di vittorie. Per quanto riguarda i piloti Ferrari, questi potranno svolgere solo un ruolo da terzo incomodo, infatti se Marko non nomina neanche Carlos Sainz, non vede neanche in Charles Leclerc la stoffa del vincente. Il Motivo?: “Charles è un ottimo pilota però commette ancora qualche errore. Hamilton è sempre un fuoriclasse ed è destinato a tornare a vincere.”.