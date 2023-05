Scopriamo gli aggiornamenti riguardo le dichiarazioni di Toto Wolff (team principal Mercedes) sul massiccio pacchetto di aggiornamenti che verrà introdotto sulla W14 ad Imola. A seguito del weekend di Miami non andato positivamente, la scuderia Brackley si prepara ad una nuova sfida. Numerose le aree che verranno poste a manutenzione sulla monoposto, alta la speranza dei tecnici su un qualitativo salto prestazionale. Urge un cambiamento imminente in prospettiva di un buon proseguo di stagione.

La F1 di Miami sparisce dal radar e mostra al pubblico una prestazione insipida che preoccupa il futuro. Il circuito non verrà certamente ricordato come uno dei migliori per le frecce di argento. Il pilota britannico George Russell chiude in quarta posizione, una buona rimonta di Hamilton dalla tredicesima posizione alla sesta posizione.

Dichiarazioni Wolff: Mercedes prepara la riscossa

L’ex pilota automobilistico e dirigente sportivo austriaco, al termine del GP di Miami dichiara: “Dobbiamo gestire le nostre aspettative, perché introdurremo un pacchetto di aggiornamenti che consisterà in nuove sospensioni, scocca ed altre cose. Nei miei 15 anni di carriera in F1 non ho mai visto introdurre una soluzione miracolosa che improvvisamente sblocchi mezzo secondo di prestazione. Quindi, dubito fortemente che questo accadrà”.

Toto Wolff prosegue: “Quello che mi aspetto è che toglieremo dal tavolo alcune variabili in cui crediamo di aver introdotto qualcosa che non capiamo nella vettura. Spero che riusciremo a raggiungere una configurazione più stabile e poi vedremo qual è il punto di partenza e cosa possiamo fare da lì. Introdurremo una nuova scocca, un nuovo fondo e una nuova sospensione anteriore: un intervento piuttosto impegnativo. È un’operazione piuttosto grande. Ci sarà da imparare molto al simulatore, dove il tempo sul giro è buono”.

Aggiornamenti importanti in ottica 2024

In fase conclusiva Wolff dichiara che gli aggiornamenti introdotti ad Imola saranno importanti non soltanto per il proseguo di questo campionato, soprattutto in ottica 2024: “Per questo motivo, gli sviluppi che apporteremo ci aiuteranno a definire la direzione e a comprendere le varie aree che riteniamo possano giocare un ruolo nel perché la vettura è così velenosa da guidare”.

F1, di estrema importanza sarà la tappa di Imola ove la Mercedes tenterà di tornare alla ‘normalità’. Rimane comunque assodata la superiorità della Red Bull. Al momento il team di Brackley insegue da vicino Aston Martin a 6 punti di distacco.