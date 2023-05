Disastro della Ferrari ad oggi, cosa succede alla monoposto? Il confronto con la stagione passata ci porta dinanzi a un resoconto pietoso. La SF-23 secondo le analisi risulta non essere più competitiva. A Miami sparisce dal radar e mostra al pubblico una prestazione insipida che preoccupa il futuro. Qual’è la speranza del club? Certamente la sfida dell’Emilia Romagna potrebbe essere un concreto aiuto.

Disastro Ferrari oggi: paragone con la Ferrari F1-75

Scendiamo nel dettaglio esaminando l’andamento della scorsa stagione della rossa. Certamente possiamo dire che la F1-75 dominava. A seguito dei primi cinque GP della stagione 2022 la Ferrari aveva conquistato ben sette podi, tra cui due vittorie per Charles Leclerc. Cosa succede oggi? Dopo i primi cinque GP vediamo arrivare solo un podio in gara: anche in questo caso con Leclerc. Il divario prestazionale tra la nuova SF-23 e la ‘vecchia’ F1-75 è decisamente imbarazzante.

La frustrazione di Leclerc e Sainz

Di seguito la dichiarazione di Charles Leclerc, giunto settimo al traguardo di Miami. E’ visibile che dietro le parole del pilota si nasconda la frustrazione del mondo Ferrari: “In qualifica battagliamo, poi in gara devi accettare di farti passare, è una mentalità difficile da accettare”. Come mai la monoposto non è più competitiva, rischiando così anche il banco a Maranello? Fondamentale sarà la corsa di Imola.

La speranza è negli aggiornamenti a Imola

F1, Leclerc aggiunge: “Però non molliamo, speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino“. Il pilota non si arrende nonostante il disastro di Miami. Imola sarà l’ultima occasione per rimettere in linea una stagione da dimenticare.