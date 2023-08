McLaren, terminato il pacchetto con ala posteriore: ecco le novità della MCL60

la casa automobilistica inglese McLaren ha finalmente completato il pacchetto dell'ala posteriore della MCL60. Di seguito le novità mancanti in Ungheria, introdotte dalla squadra di Woking. Tra le novità, rivista la beam wing con il secondo elemento molto incurvato nella parte centrale.

F1, la casa automobilistica inglese McLaren completa il pacchetto dell'ala posteriore della MCL60. Quest'ultimo era stato spezzettato dal GP d'Austria, nella configurazione della vettura presa in cura da Peter Prodromou mancava solo l’ala posteriore che si doveva vedere già in Ungheria e che, invece, è arrivata a Zandvoort. Sappiamo che da tempo la squadra di Woking, ha proseguito con l’affinamento del nasino cominciato a Silverstone e introdotto successivamente la una nuova ala anteriore.

F1, McLaren pacchetto ala posteriore: cosa è stato rivisto?

F1, come riportato su motorsport.com la squadra di Woking ha finalmente introdotto le novità mancanti in Ungheria nel retrotreno. Stiamo parlando di un'ala posteriore che ridurre la resistenza, mentre la beam wing ( piccoli profili aerodinamici in carbonio posizionati nella zona dello scarico posteriore) è in grado di generare più carico con il secondo elemento, senza costare troppo in drag. Anche la paratia laterale viene reimpostata con l'obiettivo di ridurre la resistenza all’avanzamento con un minore drag. Il team di Woking, inoltre, rivede la beam wing con il secondo elemento molto incurvato nella parte centrale. Quest'ultimo con l'obiettivo di aumentare il carico su una pista come quella olandese.