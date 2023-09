Formula 1, GP di Giappone 2023: dove vedere la gara? Programma, calendario e diretta TV

Dopo il trionfo Ferrari nel GP di Singapore, il ricco mese di settembre si chiude con il suggestivo e storico "Gran Premio di Giappone". Diciassettesimo appuntamento stagionale, sui 22 previsti, per questo 2023. La gara è per domenica 24 settembre sul circuito di Suzuka. Ecco il programma, il calendario e dove vedere la gara in diretta TV e in streaming.

Dopo il GP di Singapore, in cui ha trionfato la Ferrari di Carlos Sainz Jr. sul "Marina Bay Street Circuit" per il primo successo del "Cavallino" del 2023, l'attesa è rivolta al luogo che ospita il GP di Giappone 2023, dove ci sarà la possibilità di vedere tutti i protagonisti della gara: Suzuka. Un autentico classico per gli appassionati della Formula 1. Si riprende con la diciassettesima edizione stagionale del Mondiale 2023, domenica 24 settembre.

GP di Giappone 2023: dove vedere la gara? Il programma e il calendario

Il GP di Giappone viene trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre, le qualifiche e la gara sono trasmesse anche su TV8, in chiaro e in differita.

VENERDI' 22 SETTEMBRE 2023

Ore 04:30 - 05:30 (ore italiane) | Prove libere 1 [Sky]

Ore 08:00 - 09:00 (ore italiane) | Prove libere 2 [Sky]

SABATO 23 SETTEMBRE 2023

Ore 04:30 - 05:30 (ore italiane) | Prove libere 3 [Sky]

Ore 08:00 - 09:00 (ore italiane) | Qualifiche [Sky; TV8 in chiaro e in differita, ore 15:30]

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023

Ore 07:00 (ore italiane) | Gara [Sky; TV8 in chiaro e in differita, alle ore 16:30]

Dove vedere il GP di Giappone 2023 in TV e in streaming

Il GP di Giappone viene trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky. E' disponibile su: Sky Sport F1 HD [Canale 207], Sky Sport Uno [Canale 201 di Sky], Sky Sport 4K [Canale 213 di Sky], TV8, in chiaro e in differita, [Canale 8 Digitale Terrestre]; inoltre, è disponibile in streaming su: Sky Go e NOW. Il servizio offerto da Sky è rivolto ai propri clienti abbonati.

Classifica Piloti F1, prima del Gran Premio di Giappone 2023

Pos. Nazione Pilota Team Punti 1 Verstappen M. Red Bull 374 2 Perez S. Red Bull 223 3 Hamilton L. Mercedes 180 4 Alonso F. Aston Martin 170 5 Sainz C. Ferrari 142 6 Leclerc C. Ferrari 123 7 Russell G. Mercedes 109 8 Norris L. McLaren 97 9 Stroll L. Aston Martin 47 10 Gasly P. Alpine 45 11 Piastri O. McLaren 42 12 Ocon E. Alpine 36 13 Albon A. Williams 21 14 Hulkenberg N. Haas 9 15 Bottas V. Alfa Romeo Racing 6 16 Zhou G. Alfa Romeo Racing 4 17 Tsunoda Y. Alphatauri 3 18 Magnussen K. Haas 3 19 Lawson L. Alphatauri 2 20 Sargeant L. Williams - 21 De Vries N. Alphatauri - 22 Ricciardo D. Alphatauri -

Classifica Team F1, prima del Gran Premio di Giappone 2023

Pos Team Punti 1 Red Bull 597 2 Mercedes 289 3 Ferrari 265 4 Aston Martin 217 5 McLaren 139 6 Alpine 81 7 Williams 21 8 Haas 12 9 Alfa Romeo Racing 10 10 Alphatauri 5

Gran Premio di Giappone, la presentazione

Prima vittoria per la Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Quasi inaspettato ma trionfale il successo ottenuto da Carlos Sainz Jr. che riesce a vincere davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Non male il quarto posto ottenuto dall'altra Ferrari con Charles Leclerc. Il due volte campione del mondo, Max Verstappen, è giunto al quinto posto, al termine di un weekend non proprio brillante per le Red Bull che, comunque, restano padrone di questo Mondiale 2023.

Si comincia daccapo venerdì 22 settembre, alle ore 04:30, con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 08:00 si procede con la seconda. Nella giornata di sabato 23 settembre, alle ore 04:30, il via alla terza sessione di prove libere, per poi procedere alle ore 08:00 per le qualifiche. Domenica 24 settembre è la volta della gara tanto attesa, la cui partenza è in programma alle ore 07:00. Gli orari indicati sono da intendersi per l'Italia.

L'ultima vittoria del "Cavallino" sul circuito di Suzuka risale al lontano 2004, quando Michael Schumacher riuscì a portare sul gradino più alto del podio i colori della scuderia di Maranello. L'ultima edizione, quella del 2022, se l'aggiudicò l'attuale campione in carica e assoluto dominatore di questo Mondiale di Formula 1: Max Verstappen.