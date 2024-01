F1, la nuova Ferrari per il Mondiale F1 2024 si chiamerà SF-24: ecco quando vengono tolti i veli

La Scuderia Ferrari ufficializza il nome della nuova rossa di Leclerc e Sainz, che vedremo in pista nel Mondiale 2024: sarà la SF-24. I veli sulla vettura saranno tolti il 13 di febbraio, con una presentazione alquanto 'diversa' rispetto la scorsa stagione.

Giunge nelle ultime ore il nome della nuova Ferrari F1 2024, è la Scuderia ad ufficializzare la notizia e la sigla della vettura. Sono trascorse poco più di due settimana dalla presentazione della nuova monoposto 2024. Il team di Maranello sceglie il nome definitivo della vettura, ma sempre in continuità con la tradizione recente. La sigla, secondo tradizione, rimane SF, la quale celebra la Scuderia Ferrari, seguita dall’anno della stagione agonistica.

Nome Ferrari F1 2024: la SF-24 sarà presentata il 13 febbraio

F1, la Scuderia ufficializza il nome della nuova rossa di Leclerc e Sainz, che vedremo in pista nel Mondiale 2024: SF-24. Secondo le statistiche la SF-24 sarà la nona monoposto ad avere la sigla che inizia con SF, per cui, quinta volta che il nome è accompagnato dall'anno in cui scenderà in pista. Come già sappiamo, i veli sulla vettura saranno tolti il 13 di febbraio, con una presentazione alquanto 'diversa' rispetto la scorsa stagione. Si ripartirà a marzo per il Mondiale di Formula 1 in Bahrain.