Formula 1, presentazione Ferrari 2024: ecco quando sarà svelata la nuova auto

Dopo la SF-23, che non ha portato grandi successi, la Ferrari ci riprova anche nel 2024: ecco quando avverrà la presentazione della vettura di F1 della nuova stagione, il cui progetto porta il numero 676. Leclerc e Sainz di nuovo all'assalto del trono di Verstappen!

Altro giro, altro tentativo: per la Ferrari, ormai, gli anni di astinenza sono troppi. Sedici anni dall'ultimo Mondiale conquistato da Kimi Raikkonen sono un'eternità: il sistema dei punteggi è cambiato, le auto sono completamente diverse. Quella del 2024 sarà di nuovo completamente differente dalla SF-23 dell'anno scorso, con Vasseur che ha parlato di "vettura rivoluzionata al 95%". Insomma, ci sono grandi ambizioni per quest'anno: da vedere se effettivamente Leclerc, fresco di rinnovo con la Rossa, e Sainz riusciranno ad accorciare sulla Red Bull di Max Verstappen.

Nuova Ferrari 2024, ecco la data della presentazione della nuova vettura

La Scuderia Ferrari presenterà la nuova vettura il 13 febbraio 2024: l'auto ha come nome del progetto il numero 676. La vettura sarà particolarmente diversa da quella del 2023, come spiegato da Enrico Cardile in un'intervista: "L’auto del 2023 è stata un’evoluzione di quella precedente. Abbiamo cercato di migliorare alcuni punti deboli e, nel complesso, i nostri obiettivi sono stati raggiunti. Ora il telaio esistente non ci consente di attuare altre modifiche. Ecco perché per il 2024 avremo un’Auto nuova". Insomma, la nuova Ferrari F1 potrebbe davvero regalare soddisfazioni.