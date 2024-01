F1, Yuki Tsunoda è il primo pilota a girare nel 2024 come AlphaTauri: presentazione ufficiale il 9 febbraio

F1, Yuki Tsunoda a Imola con la sua Casa AlphaTauri. E' stato proprio il giapponese, nella giornata di ieri, a girare quest'anno con una F1, per lasciare il volante a Daniel Ricciardo che avrà il compito di completare gli ultimi giri di un'AlphaTauri. Una vera e propria tradizione che continua a rinnovarsi, da quattro anni segna l'inizio del conto alla rovescia del Gran premio di Formula1.

F1, Tsunoda a Imola: prima monoposto a scendere in pista

Attuale regolamento FIA

F1, come disposto dagli attuali regolamenti FIA, è vietato sia a Tsunoda che al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, utilizzare nuove vetture. In particolare, nuove vetture che devono ancora essere svelate a tifosi e addetti ai lavori dal momento che la presentazione ufficiale della monoposto 2024 del team ci sarà solo il 9 febbraio.