Nonostante le incertezze sul futuro della sua carriera, Valentino Rossi continua a stupire dentro e fuori pista. Il pilota di Tavullia si presenta a Misano in forma smagliante registrando il miglior crono assoluto con il tempo di 1’31”861. Il dottore oltre a prendere il terzo tempo nella terza sessione di libere del GP di San Marino, in gara è pronto a mettere in mostra un nuovo casco.

Valentino Rossi sfoggia ‘La Doppia di Misano’

Il pilota di Tavullia in occasione del doppio appuntamento di Misano è pronto a indossare un casco speciale. Sulla livrea personalizzata si legge ‘La Doppia di Misano’ e l’ambiguità della scritta è accompagnata da una pillola di viagra disegnata sulla parte superiore del casco. Non solo logo e grafica, sono presenti ulteriori dettagli e particolari. Fra questi risalta la descrizione delle pillole: 46 mg, 4 compresse rivestite con film. Infine non può mancare la data di scadenza.

Fan in delirio

Come per i suoi predecessori, il nuovo casco di Valentino Rossi è destinato a lasciare il segno. Su Instagram le foto sono già virali e gli utenti sembrano apprezzare la nuova livrea. Fra i commenti c’è chi addirittura lo definisce “Il casco del secolo”.

Di seguito foto è video: