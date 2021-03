Valentino Rossi innarestabile : Oltre a non ritirarsi vuole dimostrare ancora una cosa….

Saranno mesi decisivi per Valentino Rossi , mesi che determineranno il suo futuro nella moto GP, deciderò nella pausa estiva cosa farò per il 2022. La mia decisione di abbandonare o meno dipenderà dai risultati , se potrò raggiungere il podio, e ottenere delle vittorie, allora continuerò per un’altro anno, Ripeto deciderò in estate , forse decideranno per me il mio team, o la Yamaha stessa. Sarà una decisione difficile, ma non sono preoccupato. Queste sono le parole della sua prima intervista come pilota della Petronas Yamaha .

Valentino Rossi non si arrende e anzi confessa tutti i suoi obbiettivi

Le motivazioni del numero 46 che non gli permettono ancora di mollare sono moltissime ” non vedo l’ora di iniziare un’altra avventura , magari di mettermi dietro Franky e agli altri ragazzi dell’Accademy. In pista mi dimentico di quanti anni ho! e poi il fatto di allenarmi con le nuove leve della scuola mi fa capire le mie condizioni, il fatto è che quando ci sfidiamo al ranch riesco sempre a stare davanti o comuque li. Diciamo che mi sono posto un’obbiettivo, cioè che si può diventare forti anche da grandi“.



Il dottore ancora in carica si lascia andare a dei pronostici

Chi può vincere il titolo ? Valentino risponde cosi “una decina di piloti .Tanti talenti , tante moto che vanno forte.Impossibile fare un pronostic. Tra i più forti metto il portoghese Oliveira , che la passata stagione ha vinto 2 corse e quest’anno avrà la Ktm ufficiale, è un tipo tosto. Tante motivazioni per restare ancora in sella alla sua moto : battere Morbidelli, battere gli altri miei ragazzi dell’Accademy, fare punti e podi, vincere delle gare. Il campionato, certo!

Su Marquez: Bisogna capire quando potrà tornare. Ci vorrà ancora del tempo ,immagino. Al rientro sarà forte come prima.E se non perderà troppi Gp potrà competere per il titolo.