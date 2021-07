MotoGp, Jorge Lorenzo scrive il futuro di Valentino Rossi

Mai come quest’anno tutti gli occhi sono addosso a Valentino Rossi e a quello che deciderà di fare in futuro. Il nove volte campione del mondo di Tavullia non sta attraversando una bellissima stagione. Questa probabilmente è la più difficile da quando è in sella ad una moto e lo stesso Valentino lo sa. Ora sta caricando le batterie in vacanza, ma sa che al termine dovrà prendere una decisione. Quel che sembra essere certo è che non correrà per la Petronas e non sembra esserci spazio per lui in Ferrari, nella Endurance. Ci sono segnali di apertura da parte della Ducati, con la quale Il Dottore ha siglato un accordo per il Team VR46. Intanto Jorge Lorenzo, ex compagno di paddock e storico rivale, pronostica la scelta che farà il pesarese.

Jorge Lorenzo profeta: “Per me sarà l’ultima stagione di Valentino Rossi”

Sono molti gli addetti ai lavori che fin dall’inizio della stagione hanno consigliato più volte a Valentino Rossi di appendere il casco al chiodo. Alla veneranda età di 42 anni, per molti, Rossi non può reggere il confronto con la verve e la grinta dei giovani che stanno dominando la Classe Regina. Per questo motivo gli attori e gli ex attori di questo sport scommettono sul ritiro di Vale. Uno dei tanti è sicuramente Jorge Lorenzo. Lo spagnolo è tornato a parlare degli argomenti clou delle due ruote, mentre si sta godendo la vita, tra vacanze, laghi e buon cibo, come da lui stesso confermato. Su Vale ecco cosa ha dichiarato: “Se dovessi scommettere direi che questo è l’ultimo anno di Rossi in MotoGp, ma magari ci fa una sorpresa. Il team Ducati VR46 è una buona cosa per il Motomondiale. Il titolo? Questo è praticamente un altro anno senza Marquez e Fabio Quartararo ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo dal punto di vista psicologico”, le sue parole.