Comunicato Yamaha su penalità Quartararo: “Altri incidenti rimasti impuniti”. La Yamaha ha pubblicato un duro comunicato per “esprimere la sua delusione riguardo il long lap penalty a Quartararo”, sanzione ricevuta per l’incidente con Aleix Espargaró ad Assen e che dovrà essere scontata dal francese nel prossimo GP. Ecco le novità.

Comunicato Yamaha, Quartararo penalizzato?

Al quinto giro del GP Olanda, Fabio Quartararo ha provato un sorpasso su Aleix Espargaró per guadagnare la seconda posizione. La frenata del francese è stata troppo aggressiva: il pilota della Yamaha è scivolato, finendo addosso allo spagnolo. Una decisione criticata da Quartararo sui social: “Congratulazioni agli Steward per lo splendido lavoro che state facendo: la prossima volta non proverò più nessun sorpasso, dovendomi preoccupare di non prendere una sanzione“. Dopo le parole del francese, anche la Yamaha ha criticato la penalità attraverso un comunicato ufficiale, che riportiamo di seguito in forma integrale.

OFFICIAL STATEMENT BY LIN JARVIS FOLLOWING SUNDAY'S STEWARDS PANEL DECISION TO PENALIZE FABIO QUARTARARO AT THE BRITISH GP 📰 https://t.co/qHR1Dn3f0J#MonsterYamaha | #MotoGP | #DutchGP pic.twitter.com/K393SSejqi — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) June 28, 2022

Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing e Team Principal di Monster Energy Yamaha MotoGP, esprime la sua delusione per la penalità sul long lap penalty per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna che Fabio Quartararo ha ricevuto dal pannel dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP a seguito di un incidente di gara con Aleix Espargaró sul giro 5 del TT di Assen.