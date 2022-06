MotoGP, UFFICIALE: Jack Miller con Ktm nel Mondiale 2023

MotoGp Jack Miller, pilota australiano attualmente con contratto biennale con Mattighofen. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sappiamo che il pilota dopo 5 lunghe stagioni decide di lasciare la Ducati. Con quest’ultima, 2 vittorie e 16 podi sino ad oggi. Potrete nuovamente trovare la MotoGP dal 19 giugno con il GP in Germania, live su Sky Sport MotoGP, canale 208.

MotoGp Jack Miller: Sky Sport MotoGP aveva anticipato l’offerta

Scendiamo nel dettaglio e scopriamo di più sul mercato di Miller nell’anno a venire. Sky Sport MotoGP aveva già anticipato al Gran Premio di Francia l’offerta del contratto biennale proposta dalla Ktm (determinata a ottenere un pilota con esperienza). Miller lascerebbe la Ducati dopo 5 lunghe stagioni, con 2 vittorie e 16 podi ad oggi.

I passaggi di Miller in sella

I fan più devoti dell’australiano ricorderanno bene il passaggio del pilota nel 2015, dalla Moto3 alla MotoGP, lasciando il team LCR Honda per passare ad Honda del team Marc VDS. Con quest’ultimo vinse il gran premio ad Assen nel 2016. Nell’anno 2018 Miller passa al team Ducati Pramac dove rimarrà per ben 3 stagioni conquistando 9 importanti podi. Oggi ritroverà in Ktm Francesco Guidotti, team manager della casa austriaca, con cui aveva già lavorato nel team precedente.