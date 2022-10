Bagnaia supera Quartararo: “Essere primo è davvero importante”

Dopo una strepitosa rimonta, Francesco Bagnaia supera Quartararo e si porta in testa alla classifica generale. Il pilota Ducati negli ultimi otto Moto Gp ha recuperato ben 105 punti sul rivale, passando da -91 a +14. A sole due gare dal termine, Peco Bagnaia è euforico: “Sono molto contento, sono in testa al campionato e ora dobbiamo continuare così. Sono contento per la classifica, non tanto per la gara, ma essere primo è davvero importante per me”.

Bagnaia terzo a Philipp Island

Il pilota della Ducati ha commentato così la sua gara: “Ho avuto qualche difficoltà in partenza con l’anteriore, ho cercato di fare dei sorpassi e poi appena ho visto Quartararo out ho pensato tanto sulla gara. Abbiamo scelto la media perché la dura non riuscivo a scaldarla, ma alla fine era distrutta e perdevo in percorrenza. Sapevo che mi avrebbero attaccato, ho provato a stare davanti ma non sono riuscito. La gara è cambiata appena ho letto che Quartararo era out, ho accettato il podio senza problemi. Avrei voluto vincere, sarebbe stato bello”. Di tutt’altro umore il pilota francese che ha provato a spiegare la caduta in Australia: “Alla 4 ho frenato e non sono riuscito a fermarmi, ho provato a rimontare e ho fatto forse troppo. Ho perso il davanti e sono caduto”.