Moto Gp, Rins vince il GP Australia: out Quartararo e Bagnaia in testa al Mondiale. Il racconto

A Phillip Island è andato in scena una delle gare più belle e combattute del Mondiale 2022 di Moto Gp. Nel finale in volata, con ben cinque piloti racchiusi in soli 6 decimi, a vincere è stato Alex Rins su Suzuki davanti alla Honda di Marc Marquez e alla Ducati di Pecco Bagnaia che diventa nuovo leader della classifica. Grande intelligenza del pilota Ducati che nonostante fosse primo a inizio ultimo giro non ha preso rischi e si è accontentato di una terza posizione che vale la testa del Mondiale a +14 da Quartararo. Appena fuori dal podio altri tre piloti italiani: 4° Bezzecchi, 5° Bastianini, 6° Marini. Ecco di seguito il racconto della gara.

GP Australia: vince Rins e Bagnaia diventa leader del Mondiale! Il racconto

Al via del GP d’Australia è arrivato il primo allungo di Martin e Marquez che approfittano della disastrosa partenza di Pecco Bagnaia. Al quarto giro sono iniziati i problemi per Fabio Quartararo: errore in staccata e rientro in ventiduesima posizione.

Al settimo giro, Rins sale in terza posizione e Bagnaia, che si trovava in quinta, diventa leader del mondiale a +11 dal pilota francese. A sedici giri dalla fine è arrivata la ciliegina sulla torta (in negativo) per Quartararo che cade e complica la sua corsa verso il Mondiale.

Al quindicesimo giro arriva lo strappo di Bagnaia che va al comando della corsa, davanti a Marquez, Rins, Bezzecchi e Martin, poi Espargaro, Brad Binder, Marini, Zarco e Bastianini.

Nell’ultimo giro un Rins e Marquez a cannone e con nulla da perdere mettono nel mirino Bagnaia, che con intelligenza non rischia, e lo superano. Il pilota Suzuki conquista così il suo primo successo stagionale, mentre Marco Bezzecchi vince aritmeticamente il titolo di “rookie of the year”.

Ordine d’arrivo top 10 GP Australia

A. RINS 40:50.654 M. MARQUEZ +0.186 F. BAGNAIA +0.224 M. BEZZECCHI +0.534 E. BASTIANINI +0.557 L. MARINI +0.688 J. MARTIN +0.884 J. ZARCO +3.141 A. ESPARGARO’ +4.548 B. BINDER +5.940