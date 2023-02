MotoGP, scopriamo i lati nascosti e le novità dell’otto volte iridato Marc Marquez (Repsol Honda Team). Questo 2023 per il pilota sarà un anno importante. lo spagnolo è chiamato ad una stagione da vero protagonista, in sella a una RC213V che deve però mostrarsi all’altezza delle aspettative. Ma siamo sicuri di conoscere (almeno un po’) il campione? In attesa dei prossimi verdetti, scopriamo le 10 novità che forse non sai!

Marc Marquez, novità: 10 cose che forse non sapevi

1. I ricordi più belli della sua infanzia: i fine settimana sulle piste da cross insieme ai genitori e al fratello Alex (Gresini Racing MotoGP™).

2. Quando appenderà il casco al chiodo, cercherà di restare nell’ambiente per aiutare i giovani talenti a diventare professionisti.

3. Sulla tabella della sua RC213V porta il suo anno di nascita, il 93.

4. Tifa Barcellona e se dovesse scegliere uno sportivo con cui scambiare la sua identità per un giorno, sarebbe Lionel Messi. Dal pallone alle palline: è un ammiratore del tennista spagnolo Rafa Nadal.

5. Se si parla invece di Formula 1, è un grande fan di Max Verstappen: i due si sono incontrati a fine 2022 in Giappone, alla corte della Honda.

6. Se dovesse scegliere un compagno di squadra dal passato, opterebbe per il cinque volte iridato della 500 Mick Doohan: l’australiano, fra le altre cose, ha rappresentato un vero sostegno nel percorso di recupero della star HRC dopo l’infortunio di Jerez 2020, che l’ha impensierito fino al 2022.

7. Marc Marquez Vorrebbe mettere il sedere sulla NSR500, la moto con cui Doohan ha conquistato i suoi cinque titoli.

8. Fra i suoi compagni di squadra, il numero uno è stato Dani Pedrosa, dal quale ha assorbito come una spugna soprattutto all’inizio della sua militanza in top class.

9. Vorrebbe rivedere Laguna Seca nel calendario della MotoGP™: ci ha corso solo nel 2013, da rookie, vincendo.

10. Fra gli animali, si riconosce nelle formiche: piccole ma in grado di trasportare grandi pesi.