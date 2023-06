Gran Premio di Germania 2023 in scena sul circuito del Sachsenring. Di seguito i risultati del settimo appuntamento del Mondiale 2023, il pilota spagnolo riesce a conquistare la vittoria al termine di una gara in lotta continua con l’italiano. Il circuito, particolarmente impegnativo per i piloti, ha regalato tante emozioni per tutti i fan del motociclismo. E’ Jorge Martin, pilota del team Ducati Pramac, a vincere in volata davanti a Bagnaia, 4° Bezzecchi.

Gran Premio di Germania, risultati: trionfa il pilota del team Ducati Pramac

E’ Martìn il vincitore del Gran Premio di Germania della settimana stagione della MotoGP. La sfida si è disputata nella giornata di oggi pomeriggio dopo la Sprint Race di ieri: i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza di 30 giri. La gara, mancante del pilota Marc Marquez che ha dato forfait prima del via, ha visto trionfare il pilota spagnolo del team Ducati Pramac.

Lotta con la Ducati di Bagnaia

Gran Premio di Germania risultati, il pilota spagnolo vince il Gran Premio a seguito di una dura lotta con Bagnaia, che si ‘accontenta’ del secondo posto davanti all’altra Desmosedici di Zarco. In discesa dal podio i due piloti del team VR46 Bezzecchi e Marini, che completano il pokerissimo Ducati davanti alla KTM di Miller. Il secondo posto conquistato in Germania da Bagnaia permette lui di mantiene il primato in classifica mondiale con 160 punti e 16 di vantaggio proprio su Martìn.