Moto GP, Dani Pedrosa disputerà in qualità di wildcard anche il weekend del Gran Premio Red Bull di San Marino. L’evento di San Marino e della Riviera di Rimini si disputerà tra l’8 e il 10 settembre. La MotoGP Legend e test rider KTM numero 26 correrà a Misano dopo l’ottimo weekend di Jerez. Insieme allo spagnolo al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” saranno presenti anche Brad Binder e Jack Miller.

Dani Pedrosa a San Marino: conquista di 112 podi per lui

A seguito della buona prova di Jerez, Pedrosa prenderà le redini sulla terza KTM Red Bull anche a Misano per il GP di San Marino. Come sappiamo: non ci corre dal 2018. Una notizia che ‘rende felice’ tutti gli appassionati di motociclismo. Ricordiamo le vittorie del 37enne, al momento 31 gare di MotoGP con una conquista di 112 podi. Il pilota firma il miglior tempo a Jerez nella P1 del Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn di Spagna a fine aprile.

Ricordiamo che per Dani Pedrosa sarà la terza uscita in sella alla RC16, dopo il ritiro del 2018. Nel 2021 giunge al decimo nel GP di Stiria al Red Bull Ring in Austria. Il pilota, inoltre, prenderà parte anche al secondo e ultimo test IRTA di metà stagione in programma sempre a Misano nel lunedì post gara. In carriera a Misano vanta due vittorie e quattro podi.