Mir salta anche il Gran Premio in Germania: out al Sachsenring del 16 e 18 giugno

Joan Mir salta il GP in Germania a seguito dell’infortunio al Mugello alla mano destra che lo ha visto costretto a rifiutare il Gran Premio in Italia. Il pilota è costretto a saltare anche il Sachsenring del 16 e 18 giugno. Honda ha reso pubblico l’aggiornamento sulle condizioni dello spagnolo, sottoposto a risonanza magnetica al Centre d’Imatge Diagnostica de la Dra Cuesta in Andorra: riscontrata una significativa contusione alla mano destra con liquido sinoviale e infiammazione, tale da limitare forza e mobilità.

Joan Mir salta il GP in Germania: sella vuota al Sachsenring

Secondo ultime indiscrezioni, a breve Joan Mir si recherà a Palma per essere visitato dal dottor Garcias e valutare seguentemente un piano di recupero. La situazione non è delle migliori, al Sachsenring la sella del pilota rimarrà vuota. La Honda si presenterà con una formazione dimezzata, vista la parallela convalescenza di Alex Rins (LCR Honda Castrol) dopo il botto rimediato nella Tissot Sprint al Mugello: in pista, per la casa dell’ala dorata, Marc Marquez (Repsol Honda Team) e Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu).