Ultime notizie sullo stato del pilota Pol Espargaro che salterà il Gran Premio d’Italia in programma al Mugello questo fine settimana. I medici sono chiari, il pilota del team GasGas non è attualmente da considerarsi pronto a tornare in pista a seguito del brutto incidente di Portimao in Portogallo, causa edema alle vertebre. La comunicazione del team GasGas è resa nota quest’oggi. Scopriamo insieme i dettagli sulle intenzioni del pilota e le precauzioni prese dai medici.

Ricordiamo che, Pol Espargaro continua il percorso di recupero che lo ha visto protagonista il venerdì di libere del Gran Premio del Portogallo, appuntamento inaugurale della stagione 2023 della MotoGP.

Pol Espargaro salta il Gran Premio d’Italia: le sensazioni del pilota

Le precauzioni solo al massimo per il pilota della KTM. I medici decidono di attendere il recupero del 100% prima di garantire il ritorno in sella senza pericoli. Pol Espargaro esprime le proprie sensazioni e spiega i motivi per cui non correrà al Gran Premio d’Italia: “Non vedevo l’ora di tornare sulla moto, ma come detto all’inizio, la decisione finale sarebbe stata presa dai medici, che mi hanno chiesto di aspettare ancora qualche giorno. Il mio piano iniziale era di tornare per una di queste tre gare prima della pausa estiva e continua a essere la mia idea”.

Infine, afferma: “La cosa più importante è essere fisicamente pronto, ma questo significa che avrò ancora qualche giorno per continuare a lavorare a casa e arrivare nella miglior forma possibile prima che posso. Mi sento davvero bene e motivato. Spero di vedere il team e tutti quanti, sicuramente anche i fan, il prima possibile”.

Brutto infortunio a Portimao: il recupero?

MotoGP, cosa accadde quel giorno a Portimao in Portogallo? Il pilota alla Curva 10 sbatte contro le barriere rimediando la frattura di mandibola, vertebre e un trauma polmonare. Il tragico evento accade durante la seconda sessione di prove libere. Pol Espargaro è trasferito in maniera immediata all’ospedale di Faro, per rientrare poi a Barcellona. Tutt’oggi il recupero prosegue. Il piccolo edema intorno alla vertebra necessita di ulteriore riposo, evitando purtroppo il rientro in pista.