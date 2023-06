Oliveira e Fernandez Gran Premio D’Italia: recupero per i due piloti della Razlan Razali

MotoGP, Oliveira e Fernandez Gran Premio d’Italia. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul possibile rientro dei due piloti. Entrambi parte della squadra di Razlan Razali, proveranno a rientrare dai rispettivi infortuni: giovedì gli ultimi controlli medici per ottenere il “fit“. Il portoghese ha le idee ben chiare, l’obiettivo è passare il turno e tornare in sella alla sua Aprilia della RNF Racing a Mugello. Il pilota, durante le fasi del Gran Premio di Spagna a Jerez, si infortuna a una spalla in un incidente con Fabio Quartararo.

Si spera in un netto recupero per Miguel in vista della gara d’apertura a Portimao, le prospettive sono buone. Per la squadra satellite della Casa di Noale sembra ci siano buone prospettive, dato il visibile recupero di Raul Fernandez.

Oliveira e Fernandez Gran Premio d’Italia: le dichiarazioni

Secondo quanto riportato su Motorsport.com, Miguel Oliveira risulta avere le idee ben chiare sul prossimo passo da fare: “Non vedo l’ora di andare al Mugello. Sicuramente il più grande punto interrogativo è come riuscirò a gestire fisicamente una pista così difficile con la MotoGP. Negli ultimi giorni ho sentito dei miglioramenti, quindi spero che questo possa essere sufficiente per arrivare ad essere competitivo. Questo è l’obiettivo principale. So che ho bisogno di più esperienza con la moto e di più gare, ma in questo momento è prioritario tornare in forma al 100%. Andrò al Mugello con questo obiettivo e spero di poterlo trasformare in un buon weekend. Non vedo l’ora di rivedere tutta la squadra“.

Fernandez: “Ho avuto tempo per recuperare e per prepararmi fisicamente

Di seguito, quanto riportato dal pilota Raul Fernandez che sembra aver recuperato dall’operazione di sindrome compartimentale effettuata pochi giorni prima del Gran Premio di Francia: “Sono davvero felice di tornare al Mugello. Abbiamo avuto tre fine settimana di riposo, ed è stato positivo per il mio braccio. Ho avuto tempo per recuperare e per prepararmi fisicamente. Per questo fine settimana non voglio aspettarmi qualcosa di speciale. Per prima cosa, dobbiamo vedere come funziona il mio braccio. Se tutto va bene, cercheremo ovviamente di fare il meglio possibile e di divertirci, che è il mio obiettivo principale. Sono curioso di vedere se il braccio mi darà qualche problema dopo questi primi quattro round che sono stati molto difficili da questo punto di vista“.