La MotoGP sbarca a Goodwood: Kallio e Binder per la Red Bull KTM

Big del motorsport nello splendido parco che circonda Goodwood House, evento in programma dal 13 al 16 luglio. Brad e Mika saliranno sulle loro RC16 durante il Goodwood Festival of Speed a rappresentare KTM. Uno dei raduni più iconici del Regno Unito dedicato al motorsport. La più grande celebrazione mondiale del motorsport e della cultura automobilistica è in arrivo!

MotoGP a Goodwood: quando nasce l'evento?

Il Goodwood Festival of Speed è istituito nel 1993 dal Duca di Richmond nella tenuta di Goodwood, zona sud dell'Inghilterra. Il Festival of Speed si trasforma in un evento annuale in cui le leggende del motorsport del passato e del presente si fondono per incontrare i propri fan e per percorrere la famosa salita.

Kallio e Binder: ecco le giornate di esibizione

Big del motorsport nello splendido parco che circonda Goodwood House. Il Red Bull KTM Factory Racing si unirà ai festeggiamenti con Mika Kallio in sella della sua KTM RC16 nelle giornate di giovedì e venerdì. Mentre, potremo seguire Brad Binder in sella alla moto sabato e domenica. Per l'evento si registra un quasi tutto esaurito, si prevedono 200.000 visitatori. Il popolo britannico potrà osservare il mondo della MotoGP, a sole tre settimane dal Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, in programma dal 4 al 6 agosto.