MotoGP, di seguito le dichiarazioni di Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati. Il sottoscritto conferma ai colleghi di GPOne.com, la sua opinione sul pilota spagnolo Jorge Martin, condividendo anche alcuni dettagli sul futuro: “Martin ha un contratto di due anni con noi. Nel caso in cui avesse ricevuto un’offerta da un team ufficiale avrebbe avuto la possibilità di dircelo in modo da pareggiare eventualmente l’offerta. Non mi risulta abbia ricevuto offerte da team factory, tantomeno che abbia l’intenzione di scendere da una Ducati dopo le ultime gare. Martin quindi sarà sulla Ducati di Pramac nel 2024, come previsto”.

Ducati non ha intenzione di lasciarsi scappare Jorge Martin, al momento in voga nel MotoGP: al Sachsenring i fan del motociclismo hanno potuto emozionarsi con la doppietta conquistata dal pilota. Il portacolori del Prima Pramac Racing è sempre salito sul podio negli ultimi 3 round, sia nella Sprint che nella gara lunga: i risultati raccolti in Germania hanno permesso lui di riportarsi a soli 16 punti da quel Pecco Bagnaia.



MotoGP, dichiarazioni Ciabatti: “Senza l’incidente di Portimao sarebbe sbocciato prima”

MotoGP, il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti ha l’obiettivo di non farsi sfuggire il pilota spagnolo. Tutte le voci sulla Yamaha, dunque, sembrano essere destinate a spegnersi. Come sappiamo, negli ultimi due mesi si era vociferato di un possibile interesse di Yamaha nei riguardi Jorge Martin. Il direttore sportivo è pronto a sottolineare la maturazione di Jorge: “Jorge aveva fatto grandi cose in Moto2 e senza l’incidente di Portimao sarebbe forse sbocciato prima, visto che quell’episodio lo ha condizionato. Gli mancava forse qualcosa nella gestione della seconda parte di gara, però ha lavorato tanto sulla preparazione e penso che l’investimento fatto sia corretto”.

‘Rumors di un possibile approdo in Rosso’

Al contempo, si riscontrano difficoltà per il pilota Marc Marquez e la sua Honda: oggi risultano fin troppo evidenti e quello tra lo spagnolo e la Casa giapponese sembra ormai un rapporto che viaggia su un filo molto sottile. Paolo Ciabatti compie dichiarazioni pronte ad allontanare ancora una volta i rumors di un possibile approdo in Rosso: “Non c’è posto per altri piloti, ne abbiamo già tanti e siamo contenti dei nostri”.